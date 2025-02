Per quanto riguarda Adli invece, la situazione è ancora in bilico. Perché il francese non sta benissimo, sta sì provando a spingere ma non è detto che Raffaele Palladino rischi di farlo giocare. Infine, Folorunsho ha un fastidio alla coscia destra e verrà monitorato in questi giorni. Per adesso c'è molto pessimismo sulle sue condizioni. Da capire se stringerà i denti per la sfida di venerdì. Confermata la squalifica di Richardson.