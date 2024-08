VN – Chance con vista Serie B per l’attaccante 2005 Ofoma: c’è l’accordo

La Fiorentina ha trovato l'accordo per il passaggio di Ofoma alla Sampdoria

La Fiorentina e la Sampdoria hanno trovato l'accordo per il passaggio in blucerchiato dell'attaccante italiano classe 2005 Godpower Chidiche Ofoma: punta centrale di origine nigeriana che può agire anche largo sulle fasce, nella scorsa stagione ha messo insieme 9 presenze tra Under 18, Primavera e Viareggio Cup, torneo nel quale ha segnato 3 gol e realizzato un assist.