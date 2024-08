VN – Brekalo resta in viola? Non è detta l’ultima, spunta l’opzione Turchia

Josip Brekaloè ai margini del progetto di Palladino, ma non ha lasciato la Fiorentina neppure nell'ultimo giorno di mercato. Eppure, però, non è ancora detta l'ultima parola. Come sappiamo, infatti, ci sono dei paesi in cui la finestra di trasferimenti è ancora aperta. In particolare - secondo quanto apprende la nostra redazione - dalla Turchia qualche club starebbe facendo un pensierino al giocatore croato. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno sviluppi concreti per quella che sembra essere una possibilità. C'è tempo fino al 13 settembre, data di chiusura delle trattative per il mercato turco.