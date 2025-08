VN – Bianco escluso dall’allenamento in gruppo: ecco il motivo

Allenamento in campo della Fiorentina. I primi a scendere in campo i portieri, poi tutto il gruppo squadra di Stefano Pioli. Oggi giornata di tattica, con allenamento ad alti ritmi (QUI IL VIDEO). Assente dall'allenamento in gruppo Alessandro Bianco. Dopo la partita di ieri, il centrocampista classe 2002 è alle prese con un allenamento individuale previsto come post partita. Quindi niente allarmismi né preoccupazioni per il giovane.