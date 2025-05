Tutto torna, purtroppo. Per ripartire servono umiltà, chiarezza, idee e competenza

Fossimo come loro, non ci sarebbe altro da fare: divano, bibita ghiacciata, e popcorn. Fossimo come loro, adesso, inonderemmo il web e i social di attacchi violenti e di (tristi) rivendicazioni. Fossimo come loro, con tutto quello che sta succedendo, dovremmo semplicemente parlare di carri o robe simili. Fossimo come loro, e soprattutto come loro amavano descriverci, non dovremmo far altro che godere. E invece no. Noi non siamo come loro e non siamo nemmeno come loro volevano far credere che fossimo. Noi vogliamo bene a Firenze, alla Fiorentina e, quindi, non c'è alcun piacere da provare. Al contrario. Certo, di cose da dire ce ne sono e ce ne sarebbero tante. Una, su tutte, e lo avevamo fatto anche qualche giorno fa: era tutto molto prevedibile e, se invece di scegliere come nemici chi provava a far critiche costruttive si fosse dato un minimo di ascolto, forse oggi non saremmo a questo punto. Ricordate il discorso sulla possibilità/illusione di controllare la curva? Ricordate quella famosa regola per cui, prima o poi, nel calcio come nella vita, tutto torna indietro? Quel momento, è arrivato. E come da perfetta legge del contrappasso (del resto siamo nella città di Dante) oggi la Fiorentina riceve indietro tutto l'odio (perché di quello si trattava) che per anni ha seminato pensando di far prevalere la forza della prepotenza. Con un paradosso: l'esplosione/implosione è arrivata dopo la miglior stagione di questa gestione. Incredibile, no? Perché parliamoci chiaro: fa un po' sorridere la durezza della Curva se messa in relazione non solo i risultati di questa annata ma, più che altro, con l'atteggiamento tenuto fin qua. Vogliamo parlare, per esempio, del riferimento al “sabotaggio di gennaio” di qualche anno fa? Eppure io ricordo bene i cori “sei uno zingaro” o le coreografie con precisi riferimenti ai “traditori”.