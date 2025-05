VN – Tifosi Fiorentina, disagi per il volo verso Siviglia: la situazione

Grossi disagi per altri tifosi della Fiorentina alla volta di Siviglia: circa 300 tifosi ancora per partiti per dei problemi dell'aereo

Continuano i problemi per i tifosi della Fiorentina per presenziare questa sera alla partita di Conference League a Siviglia contro il Betis. Secondo quanto raccolto, infatti, un volo charter da Forlì, sta causando grossi disagi per i tifosi: circa 300 dovevano partire alle 7.40 ma un problema tecnico dell’aereo ha fatto slittare tutto. Ancora non sono partiti e comunque dovranno fare scalo a Cagliari, prima di approdare in Spagna.