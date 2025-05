Quanto credono i tifosi biancoverdi nel passaggio del turno? — "Sarà uno spareggio molto difficile, credo che sarà una sfida molto equilibrata. Sarà fondamentale ottenere un buon risultato al Benito Villamarín. I tifosi sono molto motivati e tutti noi speriamo di raggiungere la finale".

Quali sono i vostri punti deboli? — "Al momento ce ne sono pochi... Forse, avendo un solo attaccante iscritto alla Conference (Bakambu, ndr), il fronte d'attacco potrebbe essere il punto debole della squadra. Tuttavia, il congolese è il capocannoniere della squadra in questa competizione ed è in gran forma".

Che opinione avete della Fiorentina lì in Spagna? — "È una squadra storica in Italia. Hanno una grande tifoseria e sanno cosa significa andare lontano in questa competizione. Abbiamo molto rispetto per loro".

Chi temete della Fiorentina? — "Ovviamente Kean. Ci aspettavamo tutti che non stesse bene fisicamente, ma sembra che sarà in grado di giocare. È il grande pericolo per noi. Credo che in attacco la Fiorentina sia superiore al Betis".

Che ricordo avete di Pezzella, storico doppio ex della gara? — "Abbiamo un ottimo ricordo dell'argentino. Si è sempre impegnato molto per la squadra e ha dato il massimo in campo in ogni partita. È stato anche uno dei giocatori chiave della squadra con cui abbiamo vinto la Copa del Rey nel 2022. È un grande difensore e un capitano ancora migliore".