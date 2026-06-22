Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, analizza in chiave ironica la situazione di Manor Solomon. Ecco la vignetta del nostro artista.
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Solomon, gli infortuni e il riscatto… ridiamoci su!
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