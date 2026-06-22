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Solomon, gli infortuni e il riscatto… ridiamoci su!

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Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, analizza in chiave ironica la situazione di Manor Solomon. Ecco la vignetta del nostro artista
Redazione VN

Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, analizza in chiave ironica la situazione di Manor Solomon. Ecco la vignetta del nostro artista.

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