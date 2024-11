Soldi, ambizione, un fenomeno e il fattore “ex”: cosa temere del Como

Il fenomeno e gli ex viola

Ma se si parla del Como, diventa inevitabile parlare di Nico Paz. E la definizione non è esagerata. Il trequartista classe 2004 è arrivato in estate dal Real Madrid a titolo definitivo ed è sbocciato definitivamente, tanto da guadagnare anche la convocazione dell'Argentina e scatenare il rimpianto di molti tifosi delle merengues (tutto il mondo è paese), anche se i Blancos hanno mantenuto un diritto di recompra che sarà probabilmente esercitato. Con 1 gol, 3 assist e una quantità clamorosa di occasioni create per i compagni (8 solo nell'ultima partita col Genoa), Nico Paz è chiaramente il pericolo numero 1 per la Fiorentina. Ma occhio anche, per definizione, ai due ex: Patrick Cutrone, che nella squadra della sua città è rinato (già 4 gol quest'anno) e il Gallo Belotti che da grande colpo estivo, è diventato ben presto una riserva (e pensare che ad Atene era l'attaccante titolare della Fiorentina...).