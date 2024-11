Sembra Biraghi, ma non lo è: perché adesso tutti ce l’hanno con Kouamè?

In ogni squadra ci sono il giocatore più amato e quello più contestato. Anche nei momenti migliori, spesso il tifoso trova sfogo identificando un capro espiatorio, su cui scaricare ogni tipo di responsabilità. Firenze, in questo, è spesso maestra. Per tanti anni quel ruolo è stato occupato da Biraghi, e lo è ancora, anche se l'arrivo di Gosens come titolare ha smorzato questo sentimento di "astio" nei suoi confronti. Per due stagioni è stato anche il turno di Lorenzo Venuti, complice una serie di errori in campo, talvolta fatali. In questa prima parte di stagione, invece, sembra che il loro posto sia stato preso da Christian Kouamé. Ma è solo una questione di sentimenti?

Assolutamente no. La spiegazione è piuttosto semplice. Il livello della Fiorentina si è alzato, così come la qualità dei giocatori. Questo può mettere in ombra quei giocatori, come Kouamé, per i quali le qualità tecniche non rappresentano il principale punto di forza. Per questo, l’ex Genoa appare spesso come un pesce fuor d’acqua in questa Fiorentina. Un altro motivo è il ruolo: Kouamé non è un centravanti, e nemmeno Beltrán lo è. È un’illusione aspettarsi da lui quello che fa, ad esempio, Kean. La gara di Genova ha evidenziato bene questa differenza. Inutile quindi prendersela troppo: a gennaio servirà un investimento in attacco, ma Kouamé resterà. Piace a Palladino, così come a Italiano, e c’è un motivo. Quell'impegno che mette in campo, che per molti non basta, per un allenatore è fondamentale. Ed è proprio il motivo principale per cui è rimasto in estate.