San David sfida il gigante Orione: Torino-Fiorentina si gioca anche tra i pali

De Gea e Milinkovic-Savic, sono due tra i migliori portieri di questo inizio di stagione. Più che i migliori in assoluto, si sono messi in mostra per essere soprattutto i più decisivi. I miracoli di San David sono sotto gli occhi di tutti: i miracoli in Ungheria, i rigori parati al Milan e il salvataggio volante su Vasquez al 91'. Parate importanti? Sì, ma soprattutto decisive perché hanno portato effettivamente punti, un risultato tangibile alle rispettiva squadra. Con Milan e Genoa, De Gea porta alla Fiorentina praticamente 6 punti; mentre in Ungheria, beh una qualificazione che (per la conformazione della rosa studiata da Pradè & Co.) ha forse salvato la stagione della Fiorentina.