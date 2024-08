Retroscena Colpani: il Monza l’aveva ceduto in Liga, lui ha scelto Firenze

Colpani è ufficialmente un giocatore della Fiorentina dal 26 luglio, e di questo va ringraziato maggiormente la sua volontà. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Monza aveva accettato un'offerta più remunerativa proveniente dalla Spagna, di circa 20 milioni, ben quattro in più rispetto a quanto l'ha pagato la Fiorentina (4+12). Il giocatore però si è imputato, e il suo maggior desiderio era quello di rimanere in Serie A. Come confessato da lui stesso in conferenza, dopo la chiamata di Palladino, Firenze era il suo unico obiettivo. Il Monza alla fine ha dovuto cedere alle richieste del calciatore accontentandolo, accettando un'offerta meno remunerativa di quella spagnola.