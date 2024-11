Quarta re d’Europa: è capocannoniere fra i difensori. Fa meglio di Leao e Kvara!

Se sei un difensore e vedi arrivare nella tua area di rigore di gran carriera Martinez Quarta pronto a staccare in terzo tempo c'è solo una cosa da fare: il segno della croce. Già, perché dopo un'ottima stagione sotto il profilo offensivo con sette reti, il chino si sta confermando su grandissimi livelli anche in un'annata, come questa, in cui sta trovando meno spazio. Contro il Pafos l'ex River, schierato nell'inedita posizione di centrocampista, ha messo a segno la quarta rete stagionale con la specialità della casa: il colpo di testa. Non male per essere ancora a novembre e per uno che di mestiere fa il difensore centrale, che quest'anno (ci perdonerà Palladino) non è neppure uno dei titolari. E la rete, peraltro decisiva, contro i ciprioti, regala un primato europeo di assoluto prestigio al classe '96.