Quando Palladino e Gotti hanno raggiunto l’Europa: un sogno vissuto a metà

Gioie e dolori, felicità e sofferenza: in questo è riassumibile il rapporto tra Palladino e Gotti; frastagliato, perché no. Per Palladino, Gotti è stato un vero e proprio punto saldo: "Con Luca siamo amici. Gli voglio bene, mi ha aiutato tanto a Parma. Ci sono molto legato, da lui ho avuto tanti consigli calcistici e non". Ecco come l'esperienza di Parma prende, in qualche modo, la scena della sfida del Via del Mare; in quell'abbraccio pre-partita c'è tutta una storia da ricordare, un sogno bello ma doloroso, vissuto, non a caso, solo a metà.