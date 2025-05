Primavera, pagelle VN: Rubino ci prova, ma la prova è pessima per tanti

KOUADIO 5 : attento in marcatura e puntuale in anticipo, il più solido e continuo del pacchetto arretrato. Tutto questo fino al secondo gol nerazzurro, quando sbaglia dando il là alla rete che chiude l'incontro. Poi si perde Lavelli sul tris avversario. E la bocciatura è inevitabile.

BARONCELLI 5,5 : prende in consegna Spinaccè e non riesce a limitarlo completamente, anzi. Nell'altra area sfiora il pareggio con un'incornata alta di poco.

ROMANI 5 : deve marcare De Pieri, cliente scomodo che spesso si fa aiutare anche da Aidoo, preso in mezzo va in difficoltà. In ritardo su Berenbruch sul secondo gol nerazzurro. Annaspa progressivamente.

HARDER 5 : non riesce a entrare completamente a entrare in partita, idee annebbiate e gambe mai totalmente sciolte.

GUDELEVICIUS 5 : rischia di farsi cacciare per somma di ammonizioni dopo quaranta minuti, Galloppa lo toglie all'intervallo per evitare guai.

GALLOPPA 5: conferma la stessa formazione per la terza gara consecutiva in queste finali, ma nel primo tempo le risposte sono complessivamente negative. Timidezza generale, il peso della partita che appesentisce le gambe e annebbia le idee dei suoi ragazzi. Inizia la ripresa con un Caprini in più e il passaggio al 3-4-2-1, poi sbilancia la formazione con gli ingressi di Balbo e Ievoli, infine gioca la carta Braschi, ma i sogni di gloria si spengono sulla traversa di Rubino e sull'occasione di Balbo. Manca l'appuntamento con il tricolore al primo tentativo, forse chiude così la sua avventura in viola.