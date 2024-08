Pradè il nuovo parafulmine. Si continua a guardare il dito invece che la luna

Eccolo lì. Puntuale, scontato, annunciato. Del resto, come si può vivere senza un (facile) bersaglio che si prenda per tutti insulti, critiche, malcontento, “schiaffoni”. Chiamiamolo pure parafulmine, tanto per intendersi. Un ruolo ricoperto fino a pochi mesi fa da Vincenzo Italiano e che come ampiamente prevedibile (in attesa di prendersela magari con Palladino) è passato immediatamente sulle spalle di Daniele Pradè. Per carità. Il direttore sportivo avrà sicuramente le sue responsabilità per un mercato che è oggettivamente in ritardo. Il rischio però, è di guardare il dito invece che la luna. Perché è vero, il diesse avrà tentennato troppo in certe occasioni o si farà fatto sorprendere da imprevisti che un dirigente di alto livello dovrebbe sempre mettere in conto. La domanda è: sarebbe successo lo stesso se avesse avuto un budget minimamente accettabile? Avrebbe fatto saltare (se sarà così) l'affare Tessmann per 2 milioni di commissione? E ancora. Avrebbe rischiato di perdere Gudmundsson (alla fine arriverà, salvo sorprese) se avesse potuto prenderlo senza aver la certezza di aver prima trovato un accordo per la cessione di Nico Gonzalez? Le risposte, almeno per quanto mi riguarda, sono abbastanza semplici.