Pongracic-Comuzzo e i misteriosi cambi: perché Palladino non rischia mai?

Sembra un copione già scritto, seguito con la serietà di chi ha paura di uscire dagli schemi. Come un matematico che applica razionalmente una regola non scritta per risolvere un’equazione, così Raffaele Palladino resta fedele al suo spartito durante le partite, effettuando cambi che spesso fanno discutere. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato l’ingresso di Pietro Comuzzo al posto di un ottimo Marin Pongracic. Una scelta che, considerando lo 0-0 casalingo contro il Parma, ha lasciato perplessi molti addetti ai lavori.

«Gli impegni sono tanti, qualcuno deve pur tirare il fiato. Oggi però non volevamo sbilanciarci troppo. Il Parma merita rispetto, non volevamo rischiare di prendere gol». Così Stefano Citterio ha giustificato la decisione, preferendo il giovane difensore a un attaccante come Nicolò Zaniolo.Parole che, tuttavia, lasciano ancora più perplessi. Può davvero la Fiorentina aver timore di sbilanciarsi contro una squadra in lotta per non retrocedere? E per di più, in casa, davanti al proprio pubblico? Assolutamente no, se l’obiettivo è raggiungere l’Europa che conta.