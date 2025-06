Pioli, pronto un contratto per tre anni. Continuano le contestazioni, Pradè riflette

La posizione del d.s.

Nel frattempo, sull’altro fronte aperto, quello del direttore sportivo, non si placano le contestazioni contro Daniele Pradè. Nella notte è apparso un altro striscione. Le volgarità non ci piacciono, ma il senso è sempre lo stesso e i tifosi non cambiano opinione nella loro dura richiesta di un futuro tecnico diverso per la Fiorentina. Mi sono già espresso. Parlando di calcio in senso stretto, con un presidente diverso che non tratti i manager come familiari, Daniele Pradè sarebbe già stato silurato. Sei anni adesso, più quattro con i Della Valle, anni con momenti belli, ma spesso pure brutti e senza centrare gli obiettivi prefissi, servono a far passare il messaggio della continua mediocrità. Grigiore e stanchezza quando i tifosi amano sognare. A un certo momento, la di là dei meriti, certe situazioni vanno tagliate. Servono nuove energie, anche facce diverse per cercare di ridare entusiasmo. Questo non vuol dire dare la testa di Pradè in pasto ai tifosi, l’analisi avrebbe dovuto essere fatta a prescindere. Pure il confronto aspro con Palladino durato tutto l’anno, per certi versi inaccettabile anche se con forti motivazioni tecniche, non racconta di una gestione ottimale. Non so se si dimetterà, farebbe il bene della Fiorentina. Ad amici ha manifestato solo la sua amarezza, sta vivendo giornate pesanti e umanamente dispiace, ma i cicli finiscono anche per i dirigenti. Fra l’altro, a testimoniare di una gestione tecnica con molti interrogativi, sulla quale riflettere, in questi giorni stanno rientrando dai prestiti una quindicina di giocatori: da Barak a Nzola e compagni, gente senza futuro. Un bel “pacco” che sarà un altro bel problema da gestire nel prossimo mercato.