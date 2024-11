Perché toccare una macchina che va già forte? Al Viola Park zero esperimenti

L’infortunio di Richardson, però, ha fatto scattare un campanello d’allarme a centrocampo, dove la Fiorentina può contare solo su Cataldi, Adli, Bove e Mandragora. In un reparto così cruciale, potrebbe essere necessario qualche rinforzo a gennaio. Tuttavia, nella mente di Palladino ci sono altre priorità. E una di queste non è certo quella di adattare Quarta a centrocampo o arretrare Colpani. Non perché siano considerate opzioni tatticamente inadeguate, ma perché la Fiorentina ha bisogno di puntare sulle certezze. Non è il momento per esperimenti.