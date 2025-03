Perché Kayode non gioca al Brentford: gli scenari verso l’estate

Spazio nel finale?

Frank aveva parlato molto bene di Kayode, ma per adesso il classe 2004 non ha trovato spazio. Mancano 9 gare ed il Brentford è ancora potenzialmente in corsa per un posto in Europa. Specialmente se l'Inghilterra dovesse portare 8 squadre in Europa l'obiettivo è ancora fattibile, con 4 punti di distanza dal Fulham. Per questo difficilmente Frank deciderà di sperimentare in queste giornate. In molti ex Serie A hanno fatto fatica ad integrarsi nel suo sistema, basti pensare all'ex Bologna Hickey ed all'ex Sampdoria Damsgaard. Quest'ultimo però adesso è uno dei migliori in Premier. Per Kayode sarà un finale di stagione cruciale per capire il suo futuro, e se davvero le Bees vorranno investire su di lui, anche con le poche presenze raccolte fino ad ora.