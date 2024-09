L'arbitro di Empoli-Fiorentina sarà Gianluca Aureliano, l'avvocato di Bologna. 44 anni, sezione del medesimo capoluogo emiliano e garanzia, in campo, di esperienza ed empatia. Il designatore Rocchi opta dunque per un profilo esperto, in grado di trasmettere serenità e cordialità anche ai giocatori in campo.

Aureliano è un vero jolly, non a caso si suol dire "Aureliano lo puoi designare in tutte le gare". In campo detta legge il regolamento, sempre con l'obiettivo di tenere bassi i toni agonistici della gara. Lascia molto giocare e evita di fischiare mezzi falli. No a proteste plateali, sì a confronto e dialogo. Nei suoi recenti numeri emergono qualche rigore e sanzione di troppo. Nella scorsa stagione ha diretto 12 incontri di Serie A e 5 in Serie B.