Papadopoulos a VN: “Pana, tanta spesa poca resa. Ioannidis jolly, ecco come va Drago”

La Fiorentina torna in Grecia e ad Atene, sempre in Conference League, per sfidare stavolta il Panathinaikos agli ottavi di finale della competizione: in vista della doppia sfida ma in particolare del confronto del 6 marzo all'OAKA, abbiamo raggiunto la penna di Pol Papadopoulos, collega di gazzetta.gr che abbiamo conosciuto in occasione della finale dello scorso anno in casa dell'AEK Atene. Pol, che ringraziamo, ci ha raccontato un po' meglio come sta andando la stagione del Trifylli, il Trifoglio.