Pancaro a VN: “Milan peggior avversario possibile. Kean? State certi di una cosa”

Il doppio ex di Fiorentina e Milan Pippo Pancaro parla in esclusiva ai nostri microfoni in vista della super sfida del Meazza

Filippo Caroli Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 11:18)

Riparte il campionato e la Fiorentina non può più aspettare. Dopo soli tre punti raccolti in sei partite i viola si trovano tavanti un avversario sulla carta proibitivo come il Milan al Meazza. Ma Ranieri e compagni dovranno attingere a tutte le forze per provare a strappare un risultato da San Siro. Per presentare la sfida abbiamo contattato in esclusiva Giuseppe Pancaro, che ha vestito le maglie di entrambe le squadre. Le sue dichiarazioni a Violanews:

Salve Pancaro, si aspettava un inizio così difficile per la Fiorentina?

"La squadra secondo me è buona. Pioli è un allenatore che stimo molto, secondo me è molto bravo. Non capisco come mai stia avendo queste difficoltà, non lo so".

Da tecnico, come si esce da una situazione così?

"Penso che in questo momento la cosa importante sia fare quadrato. Non bisogna mettere assolutamente l’allenatore in discussione. Bisogna far capire che in un progetto nuovo può esserci una fase iniziale di difficoltà, ma che si ha grande fiducia nell’allenatore e nella squadra.Accettare che in un progetto nuovo ci siano delle difficoltà è normale".

Quindi che si fa?

"Si cambia metodologia di allenamento, si cambiano richieste. Ci può stare, ma non bisogna buttare subito tutto all’aria. Bisogna insistere, continuare, perché quando ci sono le qualità – e da questo punto di vista quelle della squadra e dell’allenatore sono fuori discussione – poi si riesce a invertire la rotta".

Secondo lei l'obiettivo Europa League è già da accantonare?

"Assolutamente no. Sei partite sono pochissime per poter eliminare degli obiettivi. C’è ancora tutto un campionato da giocare.L’importante è ritrovare le prestazioni e qualche risultato che ridia entusiasmo e fiducia. In questo momento la Fiorentina deve concentrarsi esclusivamente su quello: ritrovare la prestazione e di conseguenza il risultato. Poi ci sarà tutto il tempo per raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati all'interno del gruppo".

Nella sua Fiorentina c'era un fuoriclasse come Toni, oggi Kean cerca la riconferma ma fa fatica, come mai?

"Le qualità di Kean sono fuori discussione. Oggi è sicuramente, se non l’attaccante più forte che abbiamo in Italia, uno dei più forti. Sta pagando anche lui il momento negativo della squadra, ma sicuramente tornerà a far gol con costanza, questo è poco ma sicuro".

Anche Dodò sembra il lontano parente di quello visto lo scorso anno...

"Vale lo stesso discorso che ho fatto per Kean. Anche lui sta pagando il momento negativo della squadra, ma è un giocatore valido, forte, e lo ha già dimostrato. Quando la squadra riprenderà a girare e a fare risultati, anche le prestazioni dei singoli torneranno al livello abituale".

Che avversario è il Milan in un momento come questo?

"È uno degli avversari peggiori che ti possano capitare. Il Milan è in salute, ha entusiasmo, e quindi è sicuramente il peggior avversario possibile".

Che gara si aspetta?

"Una partita aperta. Pioli ha improntato la sua squadra su un calcio offensivo, non sparagnino ma propositivo, cercando sempre di fare la partita. Anche il Milan sta cercando di fare questo, anche se a fasi alterne: alterna momenti offensivi a fasi difensive più attendiste. Mi aspetto quindi una gara aperta, e di conseguenza ogni risultato è possibile".

Si ringrazia Pancaro per la disponibilità.