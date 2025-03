Palladino e Motta, gemelli diversi: così Raffaele si è smarcato da Thiago

Thiago Motta e Raffaele Palladino hanno un trascorso comune . Compagni di squadra al Genoa, allievi di Gasperini (seppur con sviluppi diversi), si sono imposti entrambi nella più recente generazione di allenatori. E soprattutto quest'anno hanno vissuto una stagione con tantissimi punti di contatto. Arrivati con il compito di resettare un ciclo triennale e avviare una rivoluzione tecnica, hanno convissuto con il confronto costante con i loro predecessori mentre i risultati li portavano sulle montagne russe. Entrambi hanno preso decisioni forti mettendo da parte i vecchi "senatori" (Biraghi come Danilo) , rimescolando le gerarchie e intestardendosi su alcune scelte (Colpani come Koopmeiners). Nessuno dei due è riuscito ad avere un percorso lineare e a far fruttare alcuni, potenziali, momenti di decollo, inciampando nel momento più inatteso . Palladino si augura vivamente che i punti di contatto con Thiago Motta siano finiti qui.

Mors tua, via mea

Certo è curioso, quasi da plot twist cinematografico, che la svolta - peggiore - per uno dei due sia arrivata dopo lo scontro diretto. Quasi fosse un duello, mors tua vita mea. Anche Palladino aveva iniziato quella settimana con una spada di damocle sulla testa. E se per Thiago Motta l'ultima spiaggia era appunto il Franchi, per il tecnico viola c'era un doppio esame-verità, con il Panathinaikos e poi Fiorentina-Juve. Anche lui, fosse andata male, avrebbe rischiato l'esonero... magari proprio in favore di Igor Tudor. Invece Palladino ha avuto il merito di finire dalla parte giusta della storia: ha centrato due vittorie e lo ha fatto in modo convincente, trovando le risposte più importanti. La squadra è con lui e la stagione può ancora volgere al meglio. Poi saranno questi ultimi due mesi di stagione a dare i verdetti definitivi, ma il futuro è ancora nelle sue mani mentre il progetto Motta è definitivamente fallito.