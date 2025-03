Palladino e la (non) scelta su portiere: pre tattica o dubbio reale?

De Gea o Terracciano?

Ieri è uscita la notizia per cui Raffaele Palladino avrebbe già scelto l'ex Manchester United come titolare (CLICCA QUI PER LEGGERLA), ma la conferenza stampa di oggi ha per forza di cose lasciato il dubbio. La scelta per molti sembra scontata, vista l'importanza della partita, ma nel calcio non conta solo questo. Analizzando la situazione dal punto di vista di Palladino, il tecnico dovrebbe scegliere proprio De Gea tra i pali, per non aver rimpianti su eventuali errori dell'estremo difensore (chiunque sarà). In un momento delicato come questo, puntare sulla sicurezza non è mai un errore. Serve però parlare chiaro a Terracciano. Non scordiamoci che, possa piacere o non piacere, il numero dodici viola ha giocato tre finali con la maglia viola e ha tenuto il posto da titolare per tre stagioni consecutive, salvando in diverse occasioni delle situazioni spinose. La panchina domani per l'ex Empoli potrebbe essere vista come una bocciatura definitiva e sarebbe difficile rivederlo in campo successivamente. De Gea, toccando ferro, non è indistruttibile, e un raffreddore o una squalifica può capitare a chiunque, e a quel punto toccherebbe nuovamente a Terracciano giocare. Si, ma con quale testa e motivazioni lo farebbe? La situazione è più spinosa di quanto possa sembrare. L'opinione pubblica si schiera con De Gea, (e chi non lo farebbbe?). Ma il tecnico viola ha qualcosa in più a cui pensare