Pagnini a VN: “Fiorentina-Roma? Esperienza e personalità. Ecco chi può arbitrare”

Domenica sera, alle 20:45, la Fiorentina di mister Palladino ospiterà la Roma per 9° giornata di Serie A. Sarà una gara molto calda: con i viola che vorranno confermarsi dopo le vittorie con Milan e Lecce. i giallorossi invece, arriveranno a Firenze vogliosi di centrare la vittoria che manca dal 29 settembre. La gara dello scorso anno ha mostrato come Fiorentina-Roma non sia mai una gara semplice da dirigere (De Rossi fu costretto a sostituire Mancini per evitare l'espulsione già nella prima frazione di gioco), per questo il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, dovrà scegliere il profilo più adatto per una gara mai banale. Per capire su quale scelta potrebbe ricadere, siamo andati a chiederlo al giornalista di Italia7 ed esperto del mondo arbitrale: Simone Pagnini.