Pagnini a VN: “Ecco i due arbitri in lizza per Napoli-Fiorentina”

In vista di Napoli-Fiorentina, invece, chi potrebbe essere il direttore di gara?

La partita, come ben sappiamo, è di prima fascia, perché il Napoli si gioca lo scudetto e la Fiorentina l'Europa League. Sarà una partita che sicuramente il designatore Rocchi si appunta, considerando che nella stessa giornata ci saranno anche Lecce-Milan (situazione molto calda per entrambe) e Juventus-Atalanta. Inoltre, c'è da considerare che Napoli offre due grandi arbitri come Maresca e Guida che ovviamente non posso arbitrare i partenopei, che Mariani ha diretto di recente queste due squadre, Doveri era sabato nella partita contro l'Inter. Dunque il cilindro si restringe sempre di più per cui credo che le opzioni possano essere due per questa partita: la prima è rappresentata da Fabbri di Ravenna, ex internazionale che sta facendo molto bene in questo momento e che ha diretto molto bene anche match importanti in questa stagione, dimostrandosi all'altezza. Lui lo vedo con una buona percentuale, considerando l'esperienza che serve in partite come queste, dove non si deve essere troppo protagonisti. L'altro nome invece è quello di Colombo, che è un arbitro giovane ma internazionale e di discreta esperienza. È uno molto empatico con i giocatori. Ha già diretto entrambe le squadre in questa stagione. Lui è veramente un giovane di grandissima prospettiva. Fra qualche anno ne sentiremo parlare veramente, perché è molto bravo e ben strutturato. Dunque, penso che sia uno di questi due nomi, perché quella di domenica è una partita che per forza non può uscire da nomi di questo tipo qua.