Pagnini a VN: “Due candidati per arbitrare Juventus-Fiorentina. Ecco chi sono”

Che tipo di arbitraggio ci aspetterebbe quindi?

Sono due arbitri di grande personalità. Mariani non sta facendo benissimo nell'ultimo periodo. Ma ha grande esperienza e predilige il dialogo con i calciatori. Doveri è un arbitro di grande personalità, lo abbiamo visto anche per come ha gestito la situazione Bove in Fiorentina-Inter. È sempre una garanzia per i big match. Una percentuale? Dico Mariani al 65% e Doveri al 35%