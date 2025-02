Chi arbitrerà Inter-Fiorentina? Domanda non semplice, quanto non banale. Mentre La gara di domani contro i nerazzurri è stata affidata a Doveri, Violanews.com ha cercato di capire chi sarà il fischietto dell'importante sfida di lunedì tra Inter e Fiorentina. Per scoprirlo, abbiamo "disturbato" il giornalista di Italia7 esperto del mondo arbitrale, nonché nostro opinionista, Simone Pagnini.