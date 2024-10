Notte magica con gli ex, lo stile di Palladino e l’ironia della curva

7 allo striscione della Fiesole a commento dell'inchiesta che ha decapitato le curve di Inter e Milan. "Le nostre infiltrazioni sono quelli nei gradoni" è geniale, non solo perché rimanda a quelle mafiose che si sarebbero annidate tra gli ultras rossoneri, ma anche per come allo stesso tempo rimarca gli storici problemi del Franchi.

7,5 all'amore degli ex. Prima c'è Adli che segna e non esulta per rispetto verso il suo passato da milanista, poi arrivano Venuti (oggi alla Samp) e Cerofolini (Frosinone) che si uniscono alla bolgia viola negli spogliatoi. Tutto nella serata del ritorno al Franchi di Adrian Mutu. A chi lo frequenta da anni, il coro della curva per il Fenomeno ha fatto venire la pelle d'oca.

8 alla corsa di Palladino per lasciare il campo dopo l'espulsione: è stilisticamente ancora perfetta, la falcata del tecnico viola. Che però non fa più l'attaccante ma studia da grande tecnico. Voleva una notte magica e - soprattutto grazie alle prodezze di De Gea - i suoi ragazzi gliel'hanno regalata. E' la prima da quando siede sulla panchina viola, che se per qualcuno traballava, ora è di nuovo saldissima.