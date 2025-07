“Moise, guarda che bella giornata”: così Pioli ha riportato il sorriso a Firenze

Visto com'era finita la scorsa stagione, non c'è grande acquisto che tenga davanti a un bel sorriso. Ha ragione il buon Stefano Pioli: "... ma che bella giornata".

Giovanni Zecchi Redattore 20 luglio - 12:11

"Che bella giornata", così Checco Zalone, in uno dei suoi film più famosi, mascherò per timidezza un "Ti amo" nei confronti di una ragazza. Quello che Stefano Pioli, però, non deve fare con i suoi calciatori. L'allenatore della Fiorentina ha subito instaurato un grande rapporto con tutti, da Gudmundsson a Moise Kean. E proprio a quest'ultimo si è rivolto così durante questa prima settimana di ritiro: "Guarda Moise, che bella giornata!".

Insomma, il sole è tornato a splendere al Viola Park. Un sole che, visto il turbolento mese di giugno, sembrava quasi impossibile da riportare nel cielo di Firenze. Soltanto uno come Stefano Pioli avrebbe potuto cambiare le cose. Alla società il merito di capirlo e di rendere realtà il suo ritorno. Poi, la mano di Pradè sui rinnovi e riscatti dei vari De Gea e Gudmundsson(aspettando Kean e Mandragora), dopodiché ha fatto tutto l'ex allenatore del Milan.

Ha preso per mano ogni singolo giocatore. Lo ha guardato in faccia e ha aperto il suo cuore, nel bene e nel male. Da chi farà parte della nuova Fiorentina, a chi viene considerato un esubero. Tutti hanno usufruito dell'onestà disarmante di un uomo con la "U" maiuscola, prima che di un grande allenatore. Non a caso, chi vive il Viola Park ogni giorno sottolinea come un'aria del genere non si respirasse da molto tempo. Riferimenti alla scorsa stagione sono puramente casuali.

Albert Gudmundsson viene descritto sorridente come non mai, Moise Kean concentrato solo sulla Fiorentina, Dodò sempre al centro del gruppo viola nonostante lo stallo con la società per il rinnovo. Tutti uniti per Firenze, i suoi tifosi e Stefano Pioli. "Scelte giuste!" continua a gridare ai suoi giocatori. Sicuramente, nessuno si sta pentendo di aver scelto la nuova Fiorentina di Rocco Commisso. L'ex Milan ci sta mettendo parecchio del suo. La mano esperta dell'allenatore parmigiano si sente eccome. E non è un caso. Pioli è il primo allenatore dell'era Commisso ad avere un’esperienza tale da cambiare così tanto il gruppo viola in così poco tempo. E non si tratta di moduli o numeri. Ma di sorrisi. Si respira felicità da ogni angolo del centro sportivo viola.

E, visto com'era finita la scorsa stagione, non c'è grande acquisto che tenga davanti a un bel sorriso. Ha ragione il buon Stefano Pioli: "... ma che bella giornata".