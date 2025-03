Milano-Napoli, un’autostrada di “porqué”: la Fiorentina nasconde se stessa

I finali del rimpianto

Le uniche due occasioni in cui la squadra è sembrata diversa, sono stati proprio gli ultimi minuti contro l'Inter (a Milano), e ieri a Napoli: i due capi dell'autostrada A1. Certamente non finali di gara indimenticabili, ma i rimpianti ci sono. Con la consueta domanda, ma porqué la Fiorentina non può essere così spigliata più spesso? Per poi rivederla arroccarsi anche contro squadre più "piccole", come Lecce e Verona. Giovedì sarà una gara chiave per la stagione. L'approccio conservativo non paga, lo stiamo vedendo. Contro il Pana la Fiorentina è obbligata a rimontare, e di conseguenza a sbottonarsi. Per Palladino è il momento dell'all-in, il suo futuro è sempre più in bilico. E allora la domanda sorge spontanea, porqué non sfruttare le qualità tecniche di questa squadra proprio nel momento chiave dell'annata? La Conference sembra diventato l'unico obiettivo accessibile in casa viola. Palladino scoprirà le sue carte?