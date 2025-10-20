Viola News
Il commento in rima

Milan-Fiorentina: la qualità non va di ‘moda’

Milano e Firenze solo le capitali della moda in Italia ma a San Siro la qualità manca
Lorenzo Mazzanti

Il diavolo non veste Prada

Ma la viola anche a Milano si perde per la strada

La qualità a San Siro non va di moda

Parisi e Marinelli regalano al Milan il colpo di coda

Dodo l'unico gigliato a giocar con stile

La viola senza Gosens una macchina senza sedile

Kean escluso dal gioco come Ranieri dal quarto uomo

Leao da Pongarcic rinvigorito come una donna da una promo

Mandragora ha un problema con il nodo alla cravatta

Fazzini al mocassino preferisce la ciabatta

Anche Fagioli dallo smoking è passato in tuta

E per entrambi il look spartano si rivela scelta arguta

Insufficiente però ad evitare il peggior male

La classifica una domenica in un centro commerciale

La raccolta punti di Pioli non ha ancora preso il via

La situazione è delicata come in una cristalleria

