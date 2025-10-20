Il diavolo non veste Prada
Il commento in rima
Milan-Fiorentina: la qualità non va di ‘moda’
Ma la viola anche a Milano si perde per la strada
La qualità a San Siro non va di moda
Parisi e Marinelli regalano al Milan il colpo di coda
Dodo l'unico gigliato a giocar con stile
La viola senza Gosens una macchina senza sedile
Kean escluso dal gioco come Ranieri dal quarto uomo
Leao da Pongarcic rinvigorito come una donna da una promo
Mandragora ha un problema con il nodo alla cravatta
Fazzini al mocassino preferisce la ciabatta
Anche Fagioli dallo smoking è passato in tuta
E per entrambi il look spartano si rivela scelta arguta
Insufficiente però ad evitare il peggior male
La classifica una domenica in un centro commerciale
La raccolta punti di Pioli non ha ancora preso il via
La situazione è delicata come in una cristalleria
