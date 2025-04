“Miglioriamo dallo scorso anno”. Palladino a -1 dall’intero 23/24, basterà?

Quindi? Se il riferimento era solamente ai punti in classifica, diciamo pure che l'obiettivo verrà quasi certamente centrato, visti gli impegni all'orizzonte con Roma, Venezia, Bologna e Udinese. Oppure il riferimento era in senso lato? In quel caso Palladino avrebbe due opzioni a disposizione, visti i risultati arrivati lo scorso anno: qualificarsi in Europa League o vincere la Conference (che peraltro garantirebbe anche la prima condizione). Si decide tutto nell'ultimo mese. Ed essere ancora in corsa per (quasi) tutto, è già un bel risultato. Vediamo se basterà per tenere fede al mantra commissiano del far meglio dell'anno precedente