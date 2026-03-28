Merlo: “Quel Viareggio vinto con tanta gente che non stava sugli spalti. Oggi si gioca male”

Nell’anno del centenario della Fiorentina, Violanews vi tiene compagnia con una serie di interviste con le persone che, questi cento anni di storia, li hanno scritti e continuano a scriverli. In campo, sugli spalti, coi ricordi e con il tifo. In questa dodicesima puntata la nostra redazione ha contattato Claudio Merlo, il giocatore della Fiorentina con più titoli vinti, considerando anche il torneo di Viareggio, e il terzo giocatore della storia viola con più gare ufficiali giocate dietro Antognoni e Brizi. In sintesi: 1 scudetto nel 1969, 2 Coppe Italia (1966 e 1975), 1 Mitropa Cup (1966) e 1 Coppa di Lega Italo-Inglese (1975), 257 presenze e 19 reti in Serie A, per un totale di 365 presenze e 28 reti in gare ufficiali con la maglia viola. Con la Primavera vince il torneo di Viareggio nel 1966 (primo successo assoluto della Fiorentina) e l’anno seguente perde la finale ai supplementari contro il Bologna. Altre finali perse in Coppa delle Alpi (1970), Mitropa Cup (1972) e Torneo Anglo-Italiano (1973). È uno dei pochissimi giocatori della storia della Fiorentina, insieme a Brizi, De Sisti e Superchi, ad avere giocato, sempre in maglia viola, Coppa Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa Uefa e Coppa delle Fiere. Merlo abita a Vicchio e parla sempre volentieri di Fiorentina, perché è un inevitabile moto di ricordi.