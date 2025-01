Martinez Quarta, un addio che dispiace. In bocca al lupo ad “uno di noi”

In bocca al lupo Chino

Non è stato un percorso facile il suo, ha vissuto spesso sulle montagne russe in questi 4 anni e mezzo e questo gli è costato anche la Nazionale. Professionista vero, legato davvero alla Fiorentina, non si è mai fatto condizionare da situazioni esterne (vedi le frizioni dei suoi amici Torreira e Gonzalez con il club) ed è rimasto uomo squadra fino alla fine. Vi ricordare il "discorso da brividi" prima di Genoa-Fiorentina del 31 ottobre, l'ultima dell'argentino da titolare in campionato? In un calcio in cui le bandiere non ci sono più, chi fa 142 presenze e dà tutto per la Fiorentina, merita come minimo un saluto affettuoso.