Mai così poco possesso come con Como e Jagiellonia. Fiorentina, è il vestito giusto?

Il curioso caso della Fiorentina e del possesso palla lasciato agli altri. Mai così poco in possesso del pallone come nelle ultime due partite. Eppure sono arrivate due belle vittorie.

Quella tra giochisti e risultatisti ormai non è più una semplice discussione calcistica. Somiglia quasi a uno scontro epico tra Jedi e Sith in Star Wars. Chi rappresenti il lato chiaro e chi quello oscuro, sceglietelo voi. Quello che conta, in questo momento, è che forse la Fiorentina il suo percorso sulla via della forza, pardon, del gioco per cavare le gambe da una stagione difficilissima l'ha trovato.

Contro lo Jagiellonia la Fiorentina ha trovato la seconda vittoria consecutiva, non era mai succeso in questa stagione. Lo ha fatto offrendo una prestazione ordinata, attenta e di grande efficacia, seppur non scintillante. Una gara che ha ricalcato, per diversi aspetti, quella vinta contro il Como. Nell'ultima giornata di campionato. Baricentro basso, chiusura degli spazi, velocità nel trovare le ali quando la squadra rientrava in possesso, questi gli ingredienti che hanno messo in ghiaccio la qualificazione agli ottavi. La cosa interessante è che nel match conto i polacchi, la Fiorentina ha tenuto il pallone soltanto per il 29% del tempo, il peggior (?) dato sul possesso palla in stagione.

Ma la cosa ancor più interessante è che la seconda partita per minor possesso palla giocata quest'anno e che ha fatto registrare il 33% è Como-Fiorentina giocata sabato scorso. E la terza? Polyssia-Fiorentina, 0 a 3 con il 36,1% di possesso palla. Si tratta di dati piuttosto curiosi, che possiamo leggere sulla card preparata dagli amici di Sofascore. Forse allora non serve scegliere tra Jedi e Sith, tra dogmi del gioco e culto del risultato. La sensazione è che la Fiorentina, terminata la ricerca ossessiva del controllo, abbia trovato una via più pragmatica. Meno luminosa, forse, ma più efficace. Non sarà il calcio che fa innamorare i puristi, ma in una stagione così, se la Forza porta punti, qualificazioni e un po’ di serenità, tanto vale seguirla. Anche se il possesso palla resta dall’altra parte della galassia.