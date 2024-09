Macia a VN: “Adli era diverso dagli altri. Talento e intelligenza, Firenze la sua occasione”

Alla scoperta di Yacine Adli. Nei pochi giorni da quando il centrocampista francese è diventato un giocatore della Fiorentina, c'è già stato un primo "assaggio" sul campo (con assist dalla bandierina per Gosens) e poi una conferenza stampa in cui ha colpito per idee chiare e decisione. "E' sempre stato più maturo della sua età, un ragazzo intelligente che parla tante lingue. Molto divertente. Ed è bravissimo anche a cantare". A raccontarlo a Violanews.com è Eduardo Macia, ex direttore tecnico della Fiorentina, che nel 2019 quando lavorava nel Bordeaux si innamorò del giovane Adli e che oggi ci ha concesso un paio di battute sul giocatore classe 2000.