L’Inter offre Asllani, ma al Viola Park si studia la soluzione interna in regia

Da Massa arrivano segnali di distensione sul fronte Asllani, che piace alla Fiorentina, ma Pioli vuole anche una mezzala: che possa essere possibile adottare la soluzione che aveva in mente in un primo momento la Juventus con Fagioli?

Federico Targetti Caporedattore 18 luglio 2025 (modifica il 18 luglio 2025 | 22:56)

Che la Fiorentina stia lavorando per rinforzare il centrocampo, ormai, è cosa nota: dopo gli arrivi di Viti, Fazzini e Dzeko, è quello centrale il reparto che ha più bisogno di essere rivisto, anche perché con la partenza di Cataldi e Adli, non riscattati alla fine della scorsa stagione, sono venuti meno i vertici bassi in rosa, eccezion fatta per Bianco, rientrato dal Monza. Per molto tempo è stato fatto il nome di Adriàn Bernabè del Parma, tuttavia lo spagnolo, peraltro molto costoso, sembra orientato a preferire la palma di protagonista che gli viene riconosciuta in Emilia ancora per un anno.

E allora ecco l'alternativa rappresentata da Kristjan Asllani, albanese dell'Inter che per tre anni è stato la riserva di Calhanoglu e che adesso, a detta dello stesso ds nerazzurro, è pronto per avere una chance altrove. L'ex Empoli è più abbordabile rispetto a quello di Bernabè, e da Milano arrivano segnali di apertura alla trattativa, eppure il costo del cartellino, 15 milioni, è ritenuto ancora eccessivo. Ci sarà da trattare. Per questo, in questi primi giorni di ritiro, Stefano Pioli sta adottando per la sua Fiorentina una soluzione interna, a dire il vero già vagliata da Thiago Motta alla Juventus: Nicolò Fagioli in cabina di regia.

L'ex bianconero da play e Fazzini tra il centrocampo e la linea dei trequartisti: queste due delle note più interessanti riportate dai nostri inviati al Viola Park. In questo modo, la Fiorentina può rendersi conto di dove sia veramente necessario fare il grande investimento che resta in canna per la parte finale dell'estate, presumibilmente dopo la tournée in Inghilterra: se proprio in quel ruolo, restituendo Fagioli al suo ruolo di mezzala, o per un interno, con il nome di Franck Kessié che è stato fatto nelle scorse ore accanto a quello dello svizzero Simon Sohm del Parma. E Asllani osserva, speranzoso di poter giocare finalmente una stagione da titolare, che sia a Firenze o meno...