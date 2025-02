L’Inter e la fobia del dribbling. Così Raffaele Palladino ha incartato Inzaghi

De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi, Beltran; Kean. Erano 6 i difensori messi in campo dal primo minuto da Palladino. Una scelta un po' dettata dall'emergenza, ma non solo. Infatti, il punto debole della squadra di Simone Inzaghi sono i dribbling. L'Inter è a squadra ad aver effettuato meno dribbling in Serie A. Con una media di circa dieci uno contro uno a partita e una percentuale di successo del 56%. La precedono Torino, Genoa, Venezia e Verona. Le percentuali di successo più alte ce l’hanno Lazio, Fiorentina e Juve, sopra il 60%. Ecco a voi spiegata la vittoria della Fiorentina. Tanto sacrificio, senso di appartenenza... e dribbling. Le due linee di 4 giocatori hanno letteralmente immobilizzato l'Inter che non ha trovato la giusta profondità per fare male alla squadra di Raffaele Palladino. Ma allo stesso tempo, ha lasciato ampi spazi che contro una squadra come la Fiorentina possono diventare letali. E così è stato.