L’ex compagno di Traoré a VN: “Fa la differenza. Ma non sbagliategli posizione”

Tommaso Ormini 28 giugno 2025 (modifica il 28 giugno 2025 | 11:35)

Sta tornando di moda il nome di Hamed Junior Traore per la Fiorentina. Sembra che Pioli abbia detto di sì a un suo possibile acquisto. Come tutti ricordiamo, durante l'era dei Della Valle, il calciatore ivoriano era praticamente della Fiorentina, poi le visite mediche hanno fatto saltare tutto. Per farcelo raccontare meglio, la redazione di ViolaNews è andata a contattare un suo ex compagno ai tempi dell'Empoli. Ecco le parole di Gabriel Meli, portiere nell'ultima stagione al Messina:

Ciao Gabriel, raccontaci un po' Traoré per come lo conosci — "Hamed è un ragazzo umilissimo, di grandi valori. Si vedeva già da piccolo aveva qualcosa in più degli altri, nonostante fosse introverso. Riusciva a trasmettere con le sue qualità quello che non riusciva a dire con le parole".

Com'era nelle giovanili? "Aveva molta personalità, già molto abile nel dribbling. Difficile portargli via palla, con quella forza sulle gambe e quel baricentro basso. Giocava con noi del 99' o quelli del 98' da sotto età, essendo un classe 2000. Già questo fa capire le qualità del ragazzo. Aveva un bel tiro, ma non tirava quasi mai in porta".

Meglio mezz'ala o trequartista? — "Per quanto mi riguarda lo vedo molto meglio come mezz'ala. È bravo palla al piede, è molto intenso, quasi da tuttocampista. Non ha l'estro del trequartista puro, di un vero numero 10, è più un 8".

L'ultima stagione ha fatto faville in Francia, 10 gol e 2 assist — "Sono numeri importanti, forse il primo anno a questi livelli. Fa la differenza in campo anche in altro, ma non è un recuperatore di palloni. Lui ha trovato difficoltà in Inghilterra, e si è rilanciato benissimo in Francia. Essendo forse i ritmi più lenti, le sue qualità son venute fuori".

Lo vedresti bene nella Fiorentina, al posto di chi lo vedi? — "Mi piacerebbe vederlo in maglia viola, anche al posto di Fagioli e Mandragora quando serve. Visto che la Fiorentina sarà impegnata su più fronti, avere un giocatore delle sue qualità in una rosa formata e ampia può far la differenza a lungo termine".