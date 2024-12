Le pagelle in rima: intervallo con il cenone di Natale

Dopo Fiorentina-Udinese arriva il consueto commento in rima del nostro giovane 'poeta'

Travolti dai friulani come fossero un ciclone

Gruppo che dallo schock di Edo non si è più rialzato

Non sono mica dei robot, sbagliare è umano

Primo tempo illusorio come quello di Bologna

Un Beltran luminososo come le luci sui balconi

Cataldi dei viola è come il pesce alla viglia

Non ne puoi fare a meno come un cannolo in Sicilia