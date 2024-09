Le pagelle in rima: “Fiorentina-Lazio è storia”

Le pagelle in rima di Fiorentina-Lazio del nostro giovane collaboratore

Lorenzo Mazzanti 23 settembre - 12:05

De Gea 7: nei libri di testo comparirà il suo nome

Crea stupore come con le sue ali fa' il pavoneGosens 6: manca lui nell' aria avrebbe detto Tozzi

L'iniziale ammonizione è per lui un fardello come la figlia per Fantozzi

Comuzzo 6,5: il gol di Gila una disfatta di Caporetto

Per il resto è un radioso maggio semplicemente perfetto

Quarta 6: il chino senza il gol è come Lutero senza le tesi

Mancante di qualcosa come senza i pomodori son le capresi

Biraghi 6: fa' da braccetto difensivo come Lo gatto il commisario

Decisivo a far la storia come Anna Frank senza il diario

Dodo 7: prezioso ovunque è il nostro oro

Rappresentante per la viola come per la corrida il toro

Mandragora 6: cruciale a centrocampo come negli schacchi il pedone

Immancabile però come Sora Lella nei film di Verdone

Cataldi 6: dà ordine ed equilibrio come nell' arte classica

Piacevole la sua presenza come in TV quella di Frassica

Bove 6,5: garanzia a centrocampo come a governar Pertini

Indispensabile per Palladino come il cappello per Iachini

Colpani 6: il Flaco di Monza è atteso come Romeo da Giulietta

Della sua qualità oggi solo un piccola fetta

Kean 6,5: trainator come Giulio Cesare di questa Fiorentina

Indispensabile come a Uomini e Donne lo è Tina

Gudmunson 8: entra lui ed al Franchi va in scena una rivoluzione

L'islandese per i gigliati come per i francesi Napoleone

Ranieri 6,5: di questa rivoluzione anche lui ne è un protagonista

Si cala subito nella parte come Sordi con il taxista

Kouame 6,5: subentrando come Armando Diaz guida tutti al successo

Importante per la rimonta come le scoperte scientifiche per il progresso

Palladino 6,5: come Cristoforo Colombo ha fatto un importante scoperta

La sua America si chiama vittoria ancor più bella poiché sofferta

Il supporto del Franchi son le sue Caravelle

In sua assenza la viola sarebbe un cielo senza stelle

Qualsiasi colonna d'Ercole con il suo sostegno potrà esser superata

Preziosa cornice di un opera appena iniziata