Le pagelle in rima: così la Fiorentina si cucina la Roma

Così il nostro giovane poeta archivia il largo successo della Fiorentina contro la Roma

Lorenzo Mazzanti 28 ottobre 2024 (modifica il 28 ottobre 2024 | 10:07)

De Gea 7: fino alla punizione di Dybala con pop corn e patatine

Di questa coca viola lui fa le bollicine

Dodo 8: nel dar gioia all'animo lui è un piatto di carbonara

La viola senza di lui è una Domenica in senza zia Mara

Comuzzo 8,5: se Ranieri è il brodo lui ne è i cappelletti

Ha stoffa per far la storia come nel cinema Proietti

Ranieri 7: come l'Arno o il tevere è sempre disponibile nel farsi ammirare

Come un opera di Gassman è impossibile da criticare

Gosens 6,5: per costanza di rendimento di Bagnaia ne è una Ducati

Sulla fascia prezioso come un gioiello a carati

Bove 8: è un papa che di San Pietro domina la piazza

Senza di lui i viola sarebbero un tè senza la tazza

Cataldi 7: tipico in mediana come la cacio e pepe per i romani

Imprescindibile per Palladino come per Biancaneve lo sono i nani

Adli 6,5: artista unico nel suo genere, è il nostro De Gregori

Tutt'uno con la palla come Batistuta con Cecchi Gori

Colpani 7,5: incantevole agli occhi è una Cappella Sistina

Di Baywatch lui ne sarebbe una bagnina

Beltran 8: con i palloni pesanti ha lo stesso feeling dell'amatriciana con i bucatini

Dettaglio mai trascurabile come la piuma per gli alpini

Kean 9: È il Colosseo della squadra gigliata

Per ogni cuore viola è una dolce serenata

Sottil 7,5: entra in campo con la voglia di un leone

Nei suoi occhi la grinta è quella di Sylvester Stallone

Palladino 9: è il Sorrentino gigliato de "La grande bellezza"

I cinque gol appaion dolci come prima della buonanotte una carezza

Notte in cui il popolo viola potrà tornar a sognare

Ai vertici della classifica di poter lottare