La furia di Motta, Mbappé e la chiamata di Palladino: Ikonè, ci dobbiamo fidare?

Possibile quindi, che Ikoné sia solo quel giocatore "tutto fumo e niente arrosto" visto a Firenze? Tre anni sono tanti, questo va detto. E se tre anni non sono bastati per dimostrare qualcosa, allora è giusto smettere di credere nelle favole. Ma forse Palladino, quando trovò "occupato" il telefono di Ikoné quest'estate, sperava in una sua risposta. Perché, come i bambini, anche l'allenatore della Fiorentina vuole volare con la fantasia e immaginare un esterno forte, capace di saltare l'uomo e fare gol. L'ha detto Pradè, Palladino ne è innamorato. E se si dovesse, finalmente, confermare sulla falsa riga di quello visto in Svizzera forse non diventerà come Mbappé, ma almeno Firenze smetterebbe di fischiare e tornerebbe bambina per un po', volando così con la fantasia.