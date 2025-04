Moise, non ci cascare...

Anche oggi pomeriggio assisteremo ai giochetti di Mina? Questo non possiamo saperlo, ma possiamo supporre una cosa. Kean quest'anno è inarrestabile per quasi tutti i difensori in Italia (17 gol in 29 partite), e sulla carta lo è anche per un non più giovanotto come Mina, per questo magari qualche "mezzuccio" può facilitare la vita del colombiano. Moise in carriera, purtroppo, ha dimostrato di non resistere sempre alle provocazioni avversarie. Ai tempi della Juve, durante una sfida con la Roma, andò a contrasto sulla linea del fallo laterale con Gianluca Mancini: trattenuta ripetuta per il difensore giallorosso, con il bianconero furioso e autore di un calcio a palla lontana nei confronti dell'avversario. Risultato? Rosso diretto per l'attaccante della Nazionale azzurra e Juventus in dieci. "Ha sbagliato, ha chiesto scusa però ha sbagliato. Ha messo in difficoltà la squadra. Da queste cose bisogna trarre sempre insegnamento, quando si entra si può determinare. Tra l'altro per un fallo a favore, ha sbagliato". Queste le parole di Allegri nel post partita, e Moise sembra averle prese alla lettera. L'ex Juve sembra aver acquisito un grosso livello di maturità, per questo con Yerry Mina, oggi pomeriggio, serve solo tapparsi le orecchie e segnare.