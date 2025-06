Kean-Gud-Dodò, casi da risolvere in fretta. Esposito e Anjorin dopo Fazzini e Viti

Gudmundsson non sarà riscattato, questa è la sensazione sempre più forte. La Fiorentina ha già speso otto milioni, teme che l’anno magico vissuto con il Genoa possa essere stato un’eccezione, c’è un processo ancora da chiudere, spenderne altri diciassette potrebbe essere rischiosissimo. Ma la pista non sarebbe chiusa, si ragiona col Genoa per un’altra soluzione che ancora non c’è, perfino un altro prestito oneroso. E’ evidente che questo condizioni la costruzione della squadra che verrà, come la condizioni ancora di più l’attesa per la decisione di Kean. E pure Dodò è motivo di preoccupazione vista la richiesta di cessione fatta ormai molto tempo fa. Kean è il problema dei problemi. E’ in vacanza in giro per il mondo, ma nei giorni scorsi ha parlato sia con Pioli che con Gattuso. Nessuno dei due allenatori sa cosa farà, soprattutto se è davvero intenzionato a restare a Firenze come entrambi sperano. Lucci, il suo procuratore, in questi anni lo ha aiutato molto con consigli saggi, crediamo che il primo luglio risponderà no alla pista araba aperta da una quindicina di giorni. Non è il tempo di pensare solo ai soldi, c’è ancora una carriera, fra un anno ci potrebbe essere il Mondiale. Non lo vedo neppure capace di tornare da Allegri, il rapporto ha avuto alti e bassi. La Premier, il campionato che piace a tutti per l’intensità e la fisicità, è l’alternativa vera alla Fiorentina. La clausola rescissoria da 52 milioni è facilmente colmabile sia da United che da Arsenal, le società che lo seguono da più tempo. Nei continui contatti con il suo agente, la Fiorentina sta chiedendo una cosa sola prima possibile: sì o no. Una volta accertato questo tutto il resto sarà più facile da mettere in atto.