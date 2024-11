Kean, De Gea e il legame con Corvino e Cruijff: lunga vita al calcio semplice

Quel saggio di Corvino...

"Nella vita puoi anche sbagliare la moglie, ma non il portiere e l'attaccante". Quale occasione migliore di questa per rispolverare la celebre frase dell'ex direttore della Fiorentina, Pantaleo Corvino, a proposito delle regole chiave da seguire nella costruzione della squadra. Daniele Pradè, assieme alla squadra mercato, le ha prese alla lettera, portando a Firenze due fuoriclasse in quei ruoli. La partita di ieri, oltre a essere la conferma di una squadra compatta, che al primo pallone perso corre all'indietro come fosse una finale di Champions, ha dimostrato che nelle difficoltà, i valori dei singoli escono sempre fuori. Ecco che Kean, autore di una partita non indimenticabile, affonda il Como con il gol del raddoppio (un plauso anche a Sottil), in una delle poche occasioni avute. Così come De Gea, spettatore non pagante per una buona parte della partita, ha sfoderato una tripla parata nel momento decisivo, rischiando di farsi anche molto male al viso.