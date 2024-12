Il centrocampo chiede aiuto, a Gennaio serve quantità. L’identikit per Palladino

Serve il mercato

In questo senso il mercato di gennaio viene in aiuto. Più che una riparazione al centrocampo serve un supporto. Richardson sembra in crescita, ma ancora leggero fisicamente per certe sfide. Mandragora è un'alternativa di buon livello, però serve un innesto. Probabilmente la Fiorentina ha bisogno di una diga davanti alla difesa, qualcuno in grado di coprire il campo in orizzontale nella propria metà campo con personalità. Non è semplice trovare un giocatore simile a gennaio, il nome di Matic potrebbe andare in questa direzione. Ma il serbo è un classe 1988 e probabilmente non è più quel giocatore amato alla follia da Josè Mourinho, in più non sembra rientrare nei parametri societari. A Palladino però serve nuova linfa a centocampo, per continuare a sognare e non disperdere questo grande inizio