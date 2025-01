I secondi tempi dell’ansia. Così la Fiorentina è obbligata a cambiare

Una svolta propositiva?

Chaiaramente l'idea della Fiorentina è perseguibile nel momento in cui tutta la squadra è disposta a fare quella corsa in più, per citare il capitano viola Ranieri. Quei secondi tempi di sofferenza, con spesso De Gea e Kean protagonisti, adesso non sono più ripetibili. Gosens è statomolto chiaro, questa viola adesso non riesce a reagire alle prime difficoltà, come se ci fosse un'ansia sotto. La compattezza cercata da Palladino non sembra esserci più, e adesso la Fiorentina è chiamata ad una reazione. Il tecnico ex Monza si è spesso affidato ai singoli, sfruttandoli alla perfezione. Adesso probabilmente servono alcune idee più chiare, più spregiudicate per ritrovare una Fiotrentina in grado di competere per le zone europee. Il test di domenica sarà d'aiuto per capire se Palladino riuscirà a dare una scossa anche tattica alla squadra. La Lazio è una formazione elettrica, piena di atletismo e offensiva, con partite piene di duelli e pressing. L'ansia sparirà all'Olimpico?